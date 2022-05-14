Нєшка Дзень отворених дзверох

НОВИ САД – Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе за нєшка пририхтує Дзень отворених дзверох од 10 до 13 годзин.

На Дзень отворених дзверох поволани шицки штредньошколци котри жадаю уписац даєден зоз велїх акредитованих студийских програмох на Филозофским факултету, та и на Оддзелєнє за русинистику.

Нєшка годно дознац и як ше треба пририхтац за приємни испит, дзе студенти змесцени, цо по законченим факултету, чи єст черанка студентох и други питаня котри можу интересовац будуцих студентох.

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