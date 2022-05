Нєшка Дзуря по юлиянским календаре

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – По юлиянским календаре у епархиї святого Миколая нєшка ше швеци швето велїкомученїка Георгия – Дзуря.

Церква ше на Дзуря здогадує младого римского вояка найвисшого тедишнього чину Георгия котри у чаше цара Диоклецияна, коло 300. року у Никодиї настрадал за Христову виру хторей ше нє сцел зрекнуц анї по найчежших церпеньох.

Вирни у наших парохийох швето означа на Службох Божих, кеди ше окончи и обряд пошвецаня жита.

Того дня шицки котри ноша мено Георгий, або Дюра преславюю свой имени дзень.

