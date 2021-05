НОВИ САД – У найновшей емисиї Добри вечар Войводино будземе емитовац емисию зоз циклусу Мой швет у котрей увидзице розгварку зоз нашим познатим писательом, прекладательом и новинаром Михалом Рамачом, зоз котрим будеме бешедовац о литературних шветох котри твори.

Добри вечар Войводино будзе емитована нєшка, 6. мая на 20,30 годзин.

