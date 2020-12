Нєшка други дзень Крачуна, ютре и мированє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вирни преславюю три днї швета Рождества Христового Крачуна. Нєшка на други дзень, преславює ше Собор Богородици и Осифа заручнїка, Служби Божо буду як на швето, на 8, 10 и 17 годзин. Наютре, на треци дзень швета, Церква ше здогадує першого мученїка Штефана, а понеже то и нєдзеля, Служби Божо буду як нєдзелю, на 9, 11,30 и на 17 годзин, а на шицких будзе и мированє вирних.

На Вилїю шпиваче ходзели по шпиваню, а на 20 годзин було Всеночне богослуженє хторе з домашнїма священїками о. Михайлом Малацком и капеланом о. Михайлом Шантом служели и священїки з других наших парохийох, о. Дамян Кича ЧСВВ, о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка, о. Алексий Гудак и о. Платон Салак ЧСВВ, на хторим було красне число вирних.

На перши дзень швета вельку Службу служели о. Еделински Миколка и о. Гудак, а пречитана була винчованка владики Георгия.

