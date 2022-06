Нєшка други дзень Русадля, ютре Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, вчера преславени перши дзень Сошествия Св. Духа – Русадля, нєшка други дзень швета, а ютре Завитни дзень.

Сошествиє Св. Духа єдно з найвекших християнских шветох, зоз хторим ше преславює зиходзенє Св. Духа на апостолох пейцдзешат днї по Воскрешеню Исуса Христа, а то и родзени дзень Церкви як заєднїци.

Нєшка, на други дзень Швета, Служби Божо буду на 8 и на 10 годзин у катедралней церкви, а вечарша на 19 г. у Водици, и на шицких будзе и мированє вирних.

До Водици на 17 годзин з церковней порти пойдзе и процесия.

На вечаршей Литурґиї у Водици будзе означени Ювилей – 200 роки од другей обяви Богородици. После Служби и молебена у Водици будзе адорация, поклон пред святима Тайнами и молитва за мир на України и по цалим швеце.

Наютре, на Завитни дзень, у Водици на 10 годзин будзе Архиєрейска Служба Божа хтору будзе предводзиц наш владика Геогрий Джуджар. а обчекує ше и священїкох и вирних з наших парохийох.

На идуцу нєдзелю, 12. юния, у керестурскей парохиї будзе Перша свята Причасц зоз процесию коло церкви, а пополадню Парастос на теметове на 16 годзин. Першопричашнїки и їх родичи ше буду споведац на соботу, 11. юния, на 17 годзин.

