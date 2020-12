Нєшка Дїдо Мраз розноши пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Месней заєднїци, Дїдо Мраз нєшка керестурским дзецом будзе розношиц пакецики до їх дому.

Розношенє почнє на 10 годзин, а дарунки достаню 173-йо дзеци у 109 керестурских обисцох, хтори ше приявели за тоту нагоду.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)