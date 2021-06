РУСКИ КЕРЕСТУР – У велькей сали Дома култури нєшка на 19 годзин будзе отримани закончуюци концерт школярох керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули.

На тот способ школяре укажу цо през рок научели у музичней школи на своїх инструментох, а предвидзени коло 20 точки, тє. годзинова програма.

Концерт будзе отримани з почитованьом епидемийних мирох.

