Нєшка зашеда Шветова рада РРЛ у Румуниї

ПЕРЕҐ МАРЕ (РУМУНИЯ) – Нєшка, 26. фебруара будзе зашедац Шветова рада Руснацох/Русинох/Лемкох при Шветовому конґресу РРЛ, а схадзки присуствую и представителє Рускей матки, членскей орґанизациї зоз Сербиї, предсидатель Дюра Папуґа и член УО РМ Славко Пап.

Предшедуюци будзе предсидатель Шветовей ради РРЛ Степан Лявинєц, а на дньовим шоре будзе насампредз розправа о длугорочним проблему, и новонаправених крочайох по питаню нєприпознаваня рускей националней меншини на Подкарпатю у України, як и о реаґованю на одвити котри достати зоз українскей Академиї наукох и Верховней ради України и зоз Европскей комисиї.

Потим плановане предкладанє пременкох коло реґистрованя Шветового конґресу РРЛ як медзинародней орґанизациї, як и представянє планох активносцох шицких членских орґанизацийох за наступни 2022. рок.

На самим концу буду представени пропозициї конкурсох за припознаня Владимир Турок Гетеш и Иван Манайло на котри членски орґанизациї треба же би предкладали своїх кандидатох.

