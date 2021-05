РУСКИ КЕРЕСТУР – У Хорскей сали керестурского Дома култури нєшка на 19 годзин будзе отримана Заєднїцка схадзкаОрґанизацийних одборох Фестивала рускей култури „Червена ружа” и Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї.

На схадзки ше будзе розпатрац можлївосци и форми отримованя 53. Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї и 60. Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

