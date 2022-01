Нєшка и КПД ДОК орґанизує дочек Нового року

КОЦУР – Културно просвитне дружтво ДОК нєшка орґанизує дочек Нового року по юлиянским календаре у Коцуре.

З початком на 18 годзин, у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва Коцур, заказана промоция мурового календару Културно-просвитного дружтва ДОК. По законченей промоциї, по 20 годзин будзе тирвац новорочна томбола гуманитарного характеру, а шицки назберани средства буду унапрямени за помоц у лїченю хлапца Панайотов Йована.

Од 20 годзин у голу Дома култури у Коцуре будзе отримана Скупштина Културно-просвитного дружтва ДОК. За 23 годзин у истим просторе заказани початок Новорочного коктелу, а на 24 годзин будзе и огньомет опрез коцурского Дома култури.

