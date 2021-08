Нєшка и Манифестация “Днї нового хлєба” у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – ХХ Културна манифестация „Днї нового хлєба” будзе отримана нєшка и наютре у Новим Орахове.

Нєшка од 9,30 годзин будзе отримани Мемориялни турнир „Калмар Ґабор” у малим фодбалу, а од 17 по 18,30 годзин буду отримани фитбол, аеробик и аква фит вежби, на 20 годзин почнє змаганє у випиваню пива, а на 22 годзин почнє ретро диско у Скай клубу.

На нєдзелю од 11 годзин почнє змаганє у вареню овчого паприґашу. На 14 годзин будзе отверанє вистави ручних роботох, док од 14 по 16 годзин планована програма за дзеци ,,Улїчка за бавеня”. Потим шлїдзи коштованє бухтох, додзельованє припознаньох добродзечним давательом креви и обявйованє резултатох у вареню.

Од 17,30 годзин почина културно-уметнїцка програма. Од 19 годзин пошвецанє нового хлєба на лєтней бини, святочна бешеда предсидателя Совиту МЗ предвидзена за 19,30 годзин.

На 20 годзин почнє акустични концерт, а на 21 годзин концерт Жарка Прибаковича, док на 22 годзин оркестер ,,Сушедово леґинє” грає на улїчним балу.

