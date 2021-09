Нєшка и наютре Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Седемнаста колония подобових уметнїкох и двацета дзецинска колония „Стретнуце у Боднарова“ будзе отримана нєшка и наютре у Ґосподїнцох, сообщел Орґанизацийни одбор колониї.

У роботи колониї, як и прешлих рокох, вежню учасц припознати подобово творителє.

Робота колониї ше будзе одвивац у просторийох Месней заєднїци у Ґосподїнцох, обидва днї зоз початком на 9 годзин, а законченє ше планує за нєдзелю, 26. септембер на 15 годзин кед учашнїком буду придати подзекованя, а школярком Основней школи у Ґосподїнцох: Адрияни Кодба, Тияни Дюрдєвич и Йовани Ждрня – зборнїки зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша и Дрaґани Иванов Припознанє Славка Сабадош.

У Подобовей ґалериї у Ґосподїнцох биду виложени роботи зоз 16. колониї, хтора отримана 2020. року.

