През два днї буду викладаня за парастох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Жимскей школи за парастох котру орґанизує Здруженє продуковательох паприґи Капсикум анум и Землєдїлска задруґа Керестурска паприґа викладаня буду отримани и нєшка и ютре, з початком на 15 годзин у ресторану Червена ружа.

Нєшка госци буду компания Екопатент зоз Вербасу котри представя свойо чечни штучни гної, рошлїнски субстрати и рошлїнски стимулатори, а найвекша часц будзе пошвецена презентациї їх продукту Екобустер. Потим, тиж о штучних гнойох буду бешедовац представнїки компаниї Хорти центар зоз Нового Саду.

Наютре, на штварток 10, фебруара, презентациї отримаю ище два компаниї – Аґромаркет зоз Краґуєвцу и Аґриматко зоз Нового Саду.

Викладаня отвореного типу, поволани шицки заинтересовани же би их пришли послухац.

