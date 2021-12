Нєшка и ютре мини концерти на Новорочним вашаре

КУЛА – На Новорочним вашаре нєшка и ютре буду отримани два мини концерти. Нєшка од 17 до 19 годзин наступя Иґор, Милица и Єлена, а наютре у истим термину, у новорочней ноци публику буду забавяц тамбураше.

Новорочни вашар у Кули ше отримує по першираз, орґанизаторе му Туристична орґанизация општини Кула и локална самоуправа, а тирва од 21. децембра, та по 8. януар. Нащивительом понукнути вецей змисти за розвагу, а на предайних штандох мож купиц рижнородни продукти – ручни роботи, сувенири и крачунско-новорочни прикраски, домашнї продукти малих польопривредних ґаздовствох и поднїмательох и др.

