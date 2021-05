РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка и ютре, гражданє Руского Керестура ше можу приявиц за вакцинованє на пункту у валалє, зоз китайску Синофарм вакцину.

Приявиц за вакцину ше мож нєшка до 18 годзин, и ютре од 8 до 15 годзин у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур, Бориса Кидрича 60, або на телефонске число 703-305.

После оконченей прияви, о датуму вакцинованя шицки заинтересовани буду обвисцени.

