Нєшка „Керестурски саям 2021ˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка будзе отримани Керестурски саям 2021 у Майсторским доме, з початком на 11 годзин. Саям потераз бул отримовани у рамикох Фестивалу рускей култури Червена ружа.

На сайме буду представени продукти поднїмательох, старих ремеслох и ручних роботох, наймладшим роботню отрима керамичарка зоз Суботици, а на штанду НВУ Руске слово нащивителє годни купиц и кнїжки на попусту од 30 одсто.

Орґанизаторе сайму Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руски Керестур и Здруженє женох Байка, а проєкт потримали Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

