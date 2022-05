Нєшка Конститутивна схадзка локалного парламенту

КУЛА – Нєшка, з початком на 10 годзин, у велькей цали СО Кула почнє Конститутивна схадзка локалного парламенту после виберанкох котри отримани початком априла, а на котрих векшину освоєла коалиция коло Сербскей напредней странки.

На дньовим шоре будзе першенствено потвердзованє мандатох локалним одборнїком, потим вибор предсидателя, його заменїка и секретара СО Кула.

Потим би требал буц вибрани и предсидатель заменїк Општини Кула, як и члени Општинскей ради.

За конєц предвидзени вибор членох Комисиї за мандатно имунитетни питаня и Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня при СО.

