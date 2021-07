Нєшка конститутивна схадзка УО НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – У просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, нєшка будзе отримана конститутивна схадзка Управного одбору (УО).

Схадзку зволала нова предсидателька УО Златица Няради, а на дньовим шоре будзе и вибор заменїка предсидателя УО, як и информованє о роботи преходного зволаня.

После конституованя нового УО будзе отримана 81. порядна схадзка на хторей би мала буц принєшена одлука о розписованю Явней оглашки за вибор главного и одвичательного редактора новинох „Руске слово” и утвердзованє тексту Явней оглашки, як и менованє Комисиї за отверанє приявох зоз документацию, хтори сцигню на Явну оглашку.

