Нєшка Крачунско-гуманитарни концерт „Нашим дзецом”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Крачунски концерт, у орґанизациї Дома култури Руски Керестур (ДКРК) и Гуманитарни концерт „Нашим дзецом”, хтори орґанизую даскельо поєдинци з Керестура, нєшка будзе отримани вєдно, у Велькей сали ДКРК.

Програма Крачунско-гуманитарного концерту „Нашим дзецом” почнє на 18 годзин, уход 100 динари, за дзеци безплатни, а кажде годзен дац и свой добродзечни прилог.

Зоз назбераного пенєжу буду направени пакецики керестурским дзецом хторим то найпотребнєйше.

Друженє того року почнє од 14 годзин у просторийох дакедишнього „Клубу 10”, дзе будзе вистава рисункох дзецох зоз фолклорних ґрупох Дома култури, хтори годно купиц, та и на тот способ помогнуц. Нащивителє ше ту годни зограц и зоз чайом, лєбо вареним вином, за цо буду задлужени млади зоз „Пакту Рутенорум”, хтори ше того року тиж уключели до орґанизациї.

После Крачуна, шицки заинтересовани и того року годни подаровац и лакотки, хтори пойду до пакецикох, так же ше явя Дорики Емейди, Наташи Мученски, лєбо Маї Зазуляк Гарди.

