Нєшка Крачун преславюю и коцурски вирни, ютре будзе мированє

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре нєшка, 7. януара, вирни преславюю швето Рождесто Христово – Крачун.

Будзе служена Утриня на 7,30 годзин, на 8г ранша Служба Божа, на 10г Велька Служба Божа и на 18 годзин Вечарша Служба Божа.

На други дзень Крачуна преславює ше Собор Богородици и Обручника Осифа, а того дня будзе и мированє на Службох Божих.

На треци дзень Крачуна Церква ше здогаднє Першомученїка и Архидиякона Штефана.

У шицких Службох Божих парохиянє треба же би ше притримовали предписаних мирох защити пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)