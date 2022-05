Нєшка литературни вечар у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре нєшка будзе отримани литературни вечар Павици Вельович. З тей нагоди будзе бешеди о писательковей потерашнєй творчосци, як и промоция єй трох кнїжкох.

По словох самей авторки, тот вечар будзе пошвецени литератури, зоз читаньом и чераньом добрей енерґиї и читательских искуствох.

Орґанизаторе Подручна канцелария НСР у Коцуре, на чолє зоз єй координатором Меланию Мали, поволую шицких заинтересованих валалчанох же би пришли и препровадзели приємни вечар у знаку литератури.

Початок литературного вечара заказани за 19 годзин.

