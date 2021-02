Нєшка Лурдеска Мария, Kирбай у лурдескей каплїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 11. фебруара, нєзаповедане швето Лурдескей Мариї, а тиж и Кирбай у лурдескей каплїци у старим манастире шестрох служебнїцох на Капущаним шоре.

Того дня ше означує дзень першого указаня Богородици малей Бернатки, у француским месце Лурду. У Католїцкей церкви 11. фебруар означує ше и як дзень хорих, а папа Франциско з тей нагоди видал и окремну посланїцу.

У керестурскей лурдескей каплїци нєшка буду два Служби Божо, на 10 и на 17 годзин. Пред тим ше будзе модлїц и молитва Ружанцу, а будзе нагоди и за одпустову кирбайску св. Споведз.

