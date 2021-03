Нєшка майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. Миколая нєшка на 18 годзин будзе служена традицийна майсторска Служба Божа, хтора ше служи штварток, у половки Велького посту.

Майсторска Служба то длугорочна традиция хтору и нєшка отримує керестурске Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, а на Майсторску Службу поволує шицких своїх членох и їх фамелиї.

Тоту Службу ше служи як подзекованє Богу и його благослов на роботу членох Здруженя, а тиж є и нагода за вельконоцну Споведз и Причасц. По Служби служи ше и панахида за шицких покойних членох Здруженя.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)