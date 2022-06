Нєшка манифестация „Смаки традициї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 4. юния у чаше од 14 по 21 годзин, по першираз будзе отримани Фестивал традицийних руских єдлох под назву Смаки традициї. Цалосни змист будзе у Спортскей гали.

Предвидзене же би ше насампредз представело традицийну руски кухню, та нащивителє буду мац нагоду попровадзиц поступок приготовеня єдлох, алє и покоштовац их. Попри тим, кухаре котри представя свойо схопносци, рихтаю и єдну часц єдлох за предай.

На Фестивалу, свою кухню представя и национални меншини Українцох и Мадярох зоз Кули.

Медзи иншим запланована и културно-уметнїцка програма, источашнє ше представи и НВУ Руске слово котре з тей нагоди отрима промоцию своєй найновшей Мацеровей кухарки авторкох Блажени Хома Цветкович и Любици Няради.

Фестивал орґанизує Здруженє гражданох Руска скарбнїца, а софинансую го Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и локална самоуправа Општини Кула.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)