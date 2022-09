Нєшка манифестация „Lingua Pannonica” у Вербаше

ВЕРБАС – Нєпрофитна орґанизация „Центер културного розвою” орґанизує нєшка, 9. септембра, у читальнї Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше сход войводянских поетох под назву „Lingua Pannonica”.

Публики ше з тей нагоди представя войводянски поетове Владимир Копицл, Стеван Брадич, Мая Солар, Боян Самсон и Никола Оравец, а медиятор вечара будзе Момчило Бакрач.

Манифестацию потримало Министерство култури и информованя и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Початок манифестациї „Lingua Pannonica” заказани за 17.30 годзин.

