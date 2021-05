ШВЕТ/СЕРБИЯ – Нєшка Медзинародне швето роботи, як здогадованє на вельки роботнїцки протести у Чикаґу (ЗАД), хтори отримани 1. мая 1886. року, а у хторих велї роботнїки погинули.

Роботнїки штрайковали пре витворенє лєпших условийох роботи, понеже роботни час тирвал и вецей як 12 годзини дньово, нє мали шлєбодни викенди, наднїци були нїзки, и поставели ултиматум роботодавательом же би їх вимоги були сполнєти по 1. май 1886. року.

Роботодавателє нє приставали на компромиси, а одвитовали з насилством. Места дзе ше сходзели нєзадовольни роботнїки, канцелариї синдикатох, друкарнї, були часто на мети полицийних рацийох.

Огорчени роботнїки почали виходзиц на улїци и протестовац, штрайки отримовани у велїх вельких городох у ЗАД, а найвекши були спомнути демонстрациї у Чикаґу, у хторих участвовало вецей як 70 000 роботнїки.

На Першим конґресу Другей Интернационали 1889. року одлучене же 1. май будзе заєднїцке швето роботнїкох, як манифестация єдинства и класней солидарносци.

