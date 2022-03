Нєшка Месна смотра рецитаторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна смотра рецитаторох, хтору орґанизує Дом култури Руски Керестур и Културно-просвитна заєднїца општини Кула, будзе отримана нєшка, 3. марца у Велькей сали Дома култури.

На смотри наступя двацецеро змагателє у младшим возросту, хтори ше на Месну смотру пласовали зоз Школскей хтора отримана вовторок 1. марца, у штреднїм возросту ше буду змагац дзешецеро школяре, док у старшим возросту наступя двойо школяре.

Рецитаторох младшого возросту пририхтала Наталия Зазуляк, а того року по першираз у улоги ментора нашол ше и Мирослав Малацко, побиднїк Републичней смотри рецитованя, хтори пририхтовал школярох штреднього и старшого возросту.

Уход до Велькей сали Дома култури шлєбодни и будзе зоз Русинскей улїчки, а програма почнє на 18 годзин.

