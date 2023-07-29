Нєшка мож задармо войсц на Штранд

НОВИ САД – Новосадске купалїще „Штранд” будзе ознова отворене на соботу 29. юлия и того дня ше нє будзе наплацовац уход, а городски парки ище нє безпечни, гваря у Явним комуналним подприємству „Городске желєнїдло”.

Екипи ЯКП „Городске желєнїдло” зоз фаховцами зоз Институту за нїзкоровнїнске лєсарство и животни стредок обишли купалїще и преверели стан после санациї на терену, кед склонєни виважени древа, поламани и очкодовани конари и остатки биомаси.

Городске желєнїдло мало од 19. юлия, вецей як 2.000 интервенциї на териториї городу. Поваляне вецей як 2.000 стебла, а на Штранду вивалєни и поламани 35 древа. Очкодовани три погосцительни обєкти, пейц канделабри, очкодовани бетонски слупи и ограда коло купалїща. На одбойкашских теренох знїщени слупи и защитна ограда коло терена, визначел директор подприємства Милош Еґич, ище додал же робя на скланяню пошлїдкох нєпогоди и подзековал Новосадяном же сцерпезлїво и з порозуменьом чекали же би ше чкоду санирало.

Городске купалїще заварте 21. юлия пре санацию пошлїдкох хтори виволали моцни бурї (такволани суперкелийски бурї) хтори 19. и 21. юлия залапели Нови Сад.

Тиж и апелую на гражданох же би нє хасновали городски парки док нє обявя же су безпечни.

Роботнїки ЯКП „Городске желєнїдло” у шицких городских паркох скланяю поламани конари и очкодовани стебла, а жадаю и зачувац кажде древо хторе мож и цо скорей врациц парки до стану кед буду безпечни за хаснованє. Тиж и наявели вельку акцию садзеня нових древох на єшень зоз хтору ше пробує зменшац чкоду яка настала.