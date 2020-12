КОЦУР – На рибняку у Коцуре нєшка, 23. децембра, годно купиц живу потьку.

У периодзе од 9 по 15 годзин шицки заинтересовани валалчанє можу купиц потьку за 330 динари по кили.

Понеже ше пред шветами часто купує потьку, Коцурци маю можлївосц скоро кажди дзень у центру валала купиц тоту файту риби.

