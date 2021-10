Нєшка на друженю за старих госци з Коцура

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу нєшка на друженю за старши особи приду госци зоз Каритасу з нашей парохиї зоз Коцура, а волонтере за нїх пририхтую рижни интересантносци.

З тей нагоди стари буду оценьовац и дзецински рисунки хтори на тему Мойо баба и дїдо сцигли на каритасов конкурс з нагоди Октобра – мешаца старих.

И нащива госцох з Коцура, и гевтого штвартку дзецох зоз керестурскей Школи, шицко у рамикох активносцох за мешац старих.

Нєшкайше друженє у Каритасу будзе у звичайним термину од 14 по 16 годзин, волонтере поволую шицких заинтересованих, а кому потребни превоз най ше прияви координаторки Сонї Алексичовей.

