Нєшка на Културней манифестациї „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” нєшкайша програма резервонана за младих.

На 19 годзин у Голу Дому култури будзе отримана вистава фотоґрафийох зоз наградного фото-конкурсу у рамикох Дньовки, на тему Без цензури, а истого вечара, на 20 годзин, будзе и централна програма манифестациї за младих Дньовка, на хторей ше през 17 точки представя млади з Керестура, Коцура, Шиду, Дюрдьова и Миклошевцох.

Наютре у Дюрдьове, у КУД Тарас Шевченко, на 18 годзин почнє промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

