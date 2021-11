Нєшка пред публику „Вина”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 53. Драмского мемориялу „Петра Ризнича Дядї” нєшка на репертоару будзе представа „Вина” Небойшу Ромчевича у режиї Владимира Надя Ачима.

„Вина” першираз виведзена пред керестурску публику на початку 2020. року, пре епидемию вирусу корона є потим анї раз нє обновена, а виводза ю Адрияна Надь и Яким Винаї.

Остатнього дня Мемориялу, наютре, будзе одбавена „Скорей як когут закукурика” по тексту Ивана Буковчана, а у режиї Славка Виная.

Шицки представи на Мемориялу починаю на 20 годзин, а уход шлєбодни.

