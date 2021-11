Нєшка на Мемориялє премиєра представи „Ениґма Дядяˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Премиєра представи Ениґма Дядя, по тексту и у режиї Славка Ороса, будзе отримана нєшка на 20 годзин у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре, з хтору будзе отворени 53. Драмски мемориял Петро Ризнич Дядя, а з хтору театер означи и 50 роки свойого иснованя.

Слово о мултимедиялней представи у хторей, окрем ґлумцох на сцени, приповедку провадза и автентични фотоґрафиї, видео и авдио записи позберани зоз 50 рокох творчосци нашого театру, як и зоз живота єдного од найзначнєйших театралних ентузиястох медзи Руснацами на тих просторох, Петра Ризнича Дядї.

Представу ноши ансамбл у хторим векшина припаднїки младей ґенерациї хтори одрастали з ансамблом, а до проєкту уключени и нашо познати музичаре и шпивачки.

Истого дня, скорей премиєри, на 19,30 годзин, нащивителє годни опатриц и виставу фотоґрафийох Ярослава Планчака з Руского Керестура, хтора будзе поставена у Доме култури, у Клубу 10.

