Нєшка на Радио програми по руски емисия Дом и фамелия и Емисия за младих

НОВИ САД – На Радио програми по руски на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, нєшка на 12:30 годзин, будзе емисия Дом и фамелия, а на 21:30 годзин Емисия за младих.

У емисиї Дом и фамелия годно послухац о 20. новембру Медзинародним дню дзецка, о чим будзе бешедовац психолоґа Татяна Горняк. У Коцуре ше закончує акция Дунц шпайз и до Каритасу мож однєсц помоц за людзох у потреби о чим ше будзе бешедовац зоз Марию Малїк зоз Каритасу. Жени у остатнїм чаше успишни поднїмательки и зоз їх знаня и схопносцох настава бизнис, а Таня Балоґ зоз Дюрдьова прави колачи и торти и у тим є барз успишна. Вжиме днї вше кратши, нєт вельо слунка и то вплївує на орґанизем. На питанє чи вжиме треба вечерац скорей годно дознац у емисиї. Тераз час кед ше резервує путованя и кед ше пририхтує за адвенти, Блажена Хома Цветкович ше рихта на путованє до Французкей, а о тим цо люби найвецей на путованьох будзе у емисиї.

Емисию мож послухац кажду стреду на 12:30 годзин на габох Радио Нового Саду. Реприза емисиї Дом и фамелия соботу на 7 годзин, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Редакторки емисиї Наталия Дудаш и Саня Маркович.

У Емисиї за младих будзе розгварка зоз зоз Александру Русковски зоз Руского Керестура котра ше уписала мастер студиї у Южней Кореї. Будзе слова о 32. Културней манифестациї Костельникова єшень, о стипендийох за студентох хтори розписала Општинa Жабель.

Емисия за младих ше емитує премиєрно каждей стреди од 21:30 годзин и репризно штварток на 12:30 годзин на габох РНС. Редакторки и водительки емисиї Ванеса Медєши и Мирела Тимко.