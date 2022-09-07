Нєшка на 12 годзин будзе оглашованє сиренох у шицких местох општини Кула

РУСКИ КЕРЕСТУР – На основу акту Сектора за позарядово ситуациї, Оддзелєня за позарядово ситуациї МУП Републики Сербиї у Зомборе, на териториї општини Кула ше нєшка, 7. септембра, на 12 годзин, будзе окончовац преверйованє системох за явне спозорйованє, односно преверйованє сиренох.

Оглашованє сиренох будзе у шицких населєних местох општини Кула, та и у Руским Керестуре, хторе будзе активиране источашнє, на 12 годзин у тирваню од минути.

Преверйованє исправносци сиренох ше будзе окончовац на таки способ же ше будзе емитовац сиґнал ровномирного тону у тирваню од минути зоз знаком за „преставанє опасносци”.

За оглашованє сиренох достата согласносц Сектора за позарядово ситуациї Оддзелєня за позарядово ситуациї МУП Републики Сербиї у Зомборе.

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