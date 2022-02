Нєшка на 17 годзин „Байкаˮ отрима закончуюцу часц проєкту „Креируйме културни образецˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох Байка зоз Руского Керестура нєшка, 18. фебруара, у Ресторану Червена ружа, отрима закончуюцу часц проєкту под назву Креируйме културни образци котри почал концом януара.

За тот час, окрем членїцох Байки, у реализованю проєкту участвовали и числени жени з валалу, рижних ґенерацийох, хтори ше през проєкт лєпше упознали и опробовали у роботньох – тканя, гекланя и мальованя на склу.

З тей нагоди членїци Здуженя поволую шицких заинтересованих же би нєшка на 17 годзин до Ресторану пришли послухац вецей о искуствох и упечаткох шицких хтори участвовали у реализованю спомнутого проєкту, о хторим будзе бешедовац и координаторка Зорица Ачански зоз Кули.

