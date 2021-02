Нєшка парастос, ютре Задушна собота

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая на ютре будзе перша Задушна собота. Служба Божа за шицких покойних записаних до грамоталней кнїжки у катедрали на 8 рано. Нєшка на 16,30 тиж парастос за шицких покойних.

З тим почина тогорочни циклус од пейц Задушних соботох, окремних молитвох тє. Литурґийох за души покойних парохиянох, хтори вязани за швето Велькей ноци. Друга Задушна собота будзе 27. фебруара, а дальши розпорядок означени у Руским християнским календаре. Остатня, тє. пията Задушна собота будзе пред шветом Сошествиє св. Духа, 22. мая.

