Нєшка перша Споведз, на ютре Перша причасц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, 30 дзеци приступя до Св. тайни Споведзи, а на ютре першираз приму и св. Причасц, на Служби Божей у катедралней церкви котра на 11,30 годзин. Споведз за першопричашнїкох и їх родичох будзе нєшка у церкви на 17 годзин.

Тоти Св. Тайни першираз приму 13 дзивчата и 17 хлапци, школяре другей класи основней школи, а медзи нїма и єден хлапец зоз Червинки.

За тоту подїю ше пририхтовали на парохийней и школскей виронауки дзе з нїма робели дипл. вироучительки ш. Михаїла Воротняк и Златица Малацко.

