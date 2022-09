Нєшка Подобова колония „Еуфемия Гарди 2022”

РУСКИ КЕРЕСТУР – IV Подобова колония „Еуфемия Гарди 2022” у орґанизациї Рускей матки у Руским Керестуре будзе отримана нєшка, 17. септембра, у Спортскей гали.

На тогорочней колониї буду участвовац 11 подобово творителє, осмеро аматере з Руского Керестура, єден з Вербасу и двойо з Кули. Сход учашнїкох на 8.30 годзин и роботна часц колониї тирва по 13 годзин, а по 16 годзин час за полудзенок и друженє.

За тогорочну Подобову колонию РМ средства обезпечела по проєкту за финансованє и софинансованє програмох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї. Проєкт достал финансийну потримовку на конкурсу Покраїнского секретарияту за културу и информованє АП Войводини и з програмох и проєктох у обласци туризму општини Кула у 2022. року. Колония будзе у нєпоштредней орґанизациї керестурского Месного одбору РМ, а єй фахови орґанизатор Славко Пап, професор у керестурскей школи.

Вистава малюнкох зоз тогорочней Подобовей колониї будзе отримана у голу Спортскей гали 28. децембра 2022. року.

