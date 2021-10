РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколя по григориянским календре нєшка, 1. октобра, нєзаповедане швето Покров Пресвятей Богородици, а тиж и Перши пияток.

Нєшка почина и мешац октобер котри у Католїцкей, та и у нашей Церкви, пошвецени каждодньовей молитви Ружанца – пацеркох.

У катедралней церкви нєшка и кажди дзень пред Службу Божу хтора тераз на 18 годзин будзе ше модлїц Ружанєц, а по Служби будзе и Молебен до Богородици.

