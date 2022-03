Нєшка порядна Рочна и Виберанкова скупштина Здруженя паприґарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 2. марца, з початком на 17 годзин, у Ресторану Червена ружа будзе отримана порядна Рочна скупштина Здруженя продуковательох паприґи Капсикум анум, котра того року будзе и Виберанкова.

На скупштину поволани шицки члени Здруженя паприґарох, насампредз же би участвовали у роботи и виборе предсидателя, управного и надпатраюцого одбору.

По законченю урядовей часци, за шицких присутних будзе орґанизована вечера и друженє з котрим ше заокружи прешла сезона, а источашнє розпочнє нова, понеже роботи на пририхтованю за паприґу уж навелько тирваю.

