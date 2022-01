Нєшка починаю преподаваня за парастох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка почню викладаня у рамикох традицийней жимскей школи за парастох котри орґанизує Здруженє продуковательох паприґи Капсикум анум и Землєдїлска задруґа Керестурска паприґа.

Викладаня буду отримани вовторок, стреду и штварток з початком на 15 годзин, поволани шицки заинтересовани сотруднїки Здруженя паприґарох и Задруґи Керестурска паприґа.

Нєшка госци буду компаниї Timac Agro Balkans – Владимир Сабляк, Syngenta – Весна Цер, Agrosava – Милан Яничиєвич.

Стреду, 26. януара наявени фаховци зоз нашеньскей хижи ZKI котри буду презентовац гибрид червеней паприґи Навиґатор, потим компания TMD Diamond зоз Панчева – Николина Арсенац, и Zeleni hit з Беоґраду.

Штварток, 27. януара приходзи Нада Шукняя зоз компаниї Аgritaliа зоз Хртковцох, потим Неманя Томкович зозфирми Tradeagro з Ґучи, а викладанє закончи Милан Трандафилович зоз представяньом декалб гибридох Bayer нашеньскей хижи.

