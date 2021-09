Нєшка почина Културна манифестация „Кед голубица лєцела”

СТАРИ ЯНКОВЦИ/ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Нєшка и наютре, у Старих Янковцох и Петровцох у Републики Горватскей (РГ), будзе отримана Културна манифестация „Кед голубица лєцела”, на хторей будзе означена 30-рочнїца Шветового конґресу Руснацох и 15-рочнїца Форуму младих Дружтва „Руснак”.

Програма почнє нєшка на 18 годзин у Петровцох зоз Службу Божу, а на 19 г. будзе отворена фото-вистава „15-рочнїца Форуму младих Дружтва „Руснак”.

На 19,15 г. почнє Литературно-музични вечар на хторим будзе представена троязична сликовнїца „Колєса” Евґениї Данчо и Ивони Гнатко.

Соботова програма у Старих Янковцох будзе у знаку зашеданя Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох хторе почнє на 9 годзин, а пополадню програма будзе предлужена у Петровцох дзе на 16 годзин у Доме култури будзе културно-уметнїцка програма „Кед голубица лєцела” у хторей наступя члени културно-уметнїцких дружтвох зоз вецей местох.

Тогорочну Културну манифестацию „Кед голубица лєцела” орґанизує Дружтво Руснацох „Руснак” под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, зоз финансийну потримовку општинох Стари Янковци и Боґдановци, Ради рускей националней меншини Городу Вуковар, а соорґанизаторе ДОД Петровци, НК „Петровци”, ОШ „Антуна Бауера” з Вуковару, ДОД Стари Янковци и „Горватска жена” Стари Янковци.

