РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка почина Младежски волонтерски камп Лєто у Руским Керестуре 2021., котри орґанизує Туристичне здруженє Руски Керестур у партнерстве зоз НВУ Руске слово, зоз сходом волонтерох на 9 годзин у Парку у центре валала. Камп будзе тирвац по 7. авґуст.

Волонтере буду робиц од 9-13 годзин, a присц помогнуц можу и други заинтересовани особи. Кед же дахто од волонтерох може, треба же би принєсол кошар за лєгчейше виношенє.

Робиц ше будзе на ушореню архиви НВУ Руске слово, а тота робота нє лєм на хасен тей нашей Установи, алє и цалей рускей заєднїци.

