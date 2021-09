Нєшка почина нови школски рок и за коцурских школярох

КОЦУР – Шицки школи зоз шедзиском на териториї АП Войводини нєшка, 1. септембра, починаю наставну роботу у новим школским 2021/2022. року з першим моделом орґанизациї образовно-воспитней роботи, котри подрозумює нєпостредну наставу у школи за шицких школярох. Таки способ роботи будзе запровадзени и у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

У рамикох першого моделу, настава ше будзе отримовац порядно, годзини тирваю 45 минути и оддзелєня ше нє дзеля на ґрупи. Школяре треба же би ношели защитни маски кед бешедую лєбо одвитую, а наставнїки котри вакциновани нє муша ношиц маски, окрем кед су оддалєни од школярох 1,5 метер. Препоручене и же би кажде оддзелєнє мало свою учальню.

Епидемийну ситуацию у школох континуовано будзе розпатрац Тим за школи, у чиїм составе представнїки Завода за явне здравє, Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою и Министерства здравя.

Нєшка, за школярох першей класи Основней школи у Коцуре на 9,30 годзин будзе орґанизовани и приєм у сали Дома култури.

