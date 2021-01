Нєшка почина онлайн приявйованє гражданох за вакцинованє

СЕРБИЯ – Премиєрка Ана Брнабич вчера виявела же од нєшка почина приявйованє гражданох за доставанє вакцини процив Ковиду-19 прейґ еУправи, а по конєц тижня у Беоґрадзе будзе отворени перши пункт за масовне вакцинованє на Беоґрадским сайму.

Премиєрка виявела же потераз у Сербиї вакциновани 9.300 гражданє и назначела же ше гражданє годни одлучиц хтору вакцину жадаю достац.

У тей хвильки єст вакцини за штири милиони людзох, односно догварки зоз розличнима продукователями за осем милиони вакцини, а нєшка до Сербиї маю сцигнуц 18.525 Файзерово вакцини, а очекує ше ище 500.00 дози Спутнїк В вакцини.

По конєц януара будземе мац два милиони вакцини, у фебруару 1,3 до 1,5 милиони вакцини, та ше проґнозує же по конєц мая, лєбо юния вакцинованє гражданох годно буц закончене, виявела премиєрка.

Институт за явне здравє Сербиї Др Йован Йованович Батут всоботу обявел план вакцинованя процив Ковид-19.

