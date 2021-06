БЕОҐРАД – На цалей териториї Републики Сербия нєшка почина покладанє Закончуюцого испиту котри буду покладац вецей як 68.000 школяре осмих класох.

Першого дня будзе ше покладац тест зоз сербского, односно мацеринского язика, наютре зоз математики, а на соботу комбиновани испит (зоз физики, хемиї, биолоґиї, историї и ґеоґрафиї).

Як тих дньох виявел министер просвити Бранко Ружич, тести порихтани, а заєднїцки циль шицких институцийох котри участвую у його пририхтованю же би ше нє случела анї єдна гришка у орґанизациї, за котру одвичательни людски фактор.

У пририхтованю и орґанизациї Закончуюцого испиту, попри Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою и наставнїкох у школох, участвує и кабинет предсидательки Влади, канцелария за ИТ и еУправу, Министерство нукашнїх дїлох и други.

