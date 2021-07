РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у Руским Керестуре почина Турнир у малим фодбалу 3 на 3.

Змаганя ше буду отримовац у Старей школи, а найлєпши достаню и богати награди – награда за перше место виноши 100 евра и ґайба пива, за друге место 60 евра и палєнка, а трецопласовани достаню 40 евра.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)