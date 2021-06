Нєшка почина „Юнийски фестивал” у Вербаше

ВЕРБАС – Туристична орґанизация Општини Вербас, у сотруднїцтве зоз Канцеларию за младих, пририхтала манифестацию под назву „Юнийски фестивал” котра будзе отримана од 11. по 16. юний. Вербас и того року будзе домашнї тому традицийному фестивалу.

През шейсц днї манифестациї будзе пририхтана рижнородна програма, културно- уметнїцки наступи, концерти и роботнї наменєни шицким ґенерацийом. Шицки програми буду отримани на Площи Николи Пашича, а у случаю дижджу и нєвигодней хвилї, програми ше отримаю у сали биоскопа „Югославия”.

Перши дзень „Юнийского фестивалу”, 11. юний, Дзень култури котри почнє зоз преподаваньом о тамбурки у Городским музею Вербас на 17 годзин. Потим, на 17,30 годзин будзе уручованє наградох з нагоди законченя литературного и подобового конкурсу Явней библиотеки „Данило Киш” „Дай ми кридла єден круг”. Дзень култури ше закончи з Литературним вечаром зоз Миряну Бобич Мойсилович, котри почина на 18,30 годзин.

Другого и трецого дня фестивалу, 12. и 13. юния, буду Днї традициї. През обидва днї будзе отримани Етно базар, а од 18 годзин Смотри жридловей и фолклорней творчосци.

Штварти и пияти дзень фестивалу буду Весели днї. Пондзелок, 14. юния, будзе Програма за дзеци – на 17 годзин рисованє по тварох Креативного студия „Русалка Щеточка” з Нового Саду, а потим на 18 годзин наступя мали балерини з вербаскей танєчней школи Creative Dance Studio. На 18,30 годзин будзе представа за дзеци „Цо то рециклажа?” хтору пририхтали школяре ОШ „Петар Петрович Нєґош”, а на 18,45 годзин представа за дзеци „Кеди настали бридки слова?” Душка Радовича котру виведзе Дзецински драмски студио Городского театру Бечей. На 19,30 годзин Драмска секция ОШ „Бранко Радичевич” з Равного Села одбави представу „Алє ше дакеди добре єдло”.

Вовторок, 15. юния, будзе Вечар комедиї. На 18 годзин наступи стенд-ап комичар Срдян Олман зоз „Цо нас то знашло?”, а на 19 годзин Драмски студио Дома култури „Влада Марянович” зоз Старого Села виведзе комедию „Жоржета”.

Остатнього дня фестивалу, 16. юния, будзе Дзень уметносци и на 16 годзин почнє подобова колония на тему „Мотиви Вербасу” – Городски парк и Вистава сликох Ателє 05. На 18 годзин будзе отримани концерт школярох Основней музичней школи Вербасу и зоз тим ше закончи програма.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)