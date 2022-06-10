У Петровцох почина 48. „Петровски дзвон”, госц вечара РКЦ

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей (РГ) „Петровски дзвон 2022”, 49. по шоре, почина нєшка у Петровцох, а будзе тирвац и ютре, 11. юния.

Нєшкайша програма почина на 19 годзини у Етноґрафскей збирки у Петровцох дзе будзе вистава фотоґрафийох Владимира Провчия, а на 19,30 почнє промоция трох кнїжкох. На 20 годзин плановани Литературно-музични вечар Руснацох з нагоди 100-рочнїци културней дїялносци у Миклошевцох и 10-рочнїци од шмерци Владимира Костелника. Того вечара у Петровцох концерт отрима Руски културни центер з Нового Саду, на котри наступи фолклорна секция, женска и хлопска шпивацка ґрупа и солисти.

Наютре, 11. юния, на 19,00 годзин будзе Смотра музичней и фолклорней творчосци „Петровски дзвон 2022”, дзе буду участвовац ансамбли Руснацох у РГ зоз Риєки, Заґребу, Винковцох, Райового Села, Осиєку, Вуковару, Петровцох, Миклошевцох, а наступя о госцуюци ансамбли.

Тогорочна 49. манифестация отрима ше под покровительством Совиту за национални меншини РГ, а зоз финансийну потримовку Општини Боґдановци.

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